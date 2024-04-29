Voleybol İl Temsilcisi Mahmut Uysal tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 17 Mayıs'a kadar devam edeceği belirtildi. Başvuruların Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personellerinden Necati Çamiçi'ne yapılacağını da ifade eden Uysal, "Turnuvada 1994 ve daha önce doğanlar oynayabilecek. Efeler, 1 ve 2.Lig'de forma giyen oyuncular turnuvamızda oynayamazlar. Turnuvaya katılacak sporcuların sağlık yönünden engelleri bulunmadığına dair taahhüt etmeleri gerekiyor. 17 Mayıs'ta sona erecek başvuruların ardından turnuvanın teknik toplantısı ise 20 Mayıs Pazartesi günü yapılacaktır" dedi.

Editör: RIFAT KARA