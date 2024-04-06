Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Basketbol İl Temsilciliği tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Veteranlar Basketbol Turnuvası için başvurular başladı. Basketbol İl Temsilcisi Ali Karabıyık tarafından yapılan açıklamada, başvuruların 15 Nisan tarihinde sona ereceği belirtildi. 30 yaş üstü sporcuların mücadele edeceği turnuvada takımların en az 8, en fazla ise 15 oyuncu kadrolarında bulundurabileceği ifade edildi. Takımların resmi veya özel kurumların isimleri de turnuvaya katılabileceği de duyuruldu. Turnuvaya katılmak isteyenlerin 0554 962 14 77 numaralı telefondan bilgi alabileceği belirtildi.



Editör: RIFAT KARA