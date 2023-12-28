Kentte mükelleflere yönelik vergi hizmetlerinin daha hızlı ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi ve Çorum ekonomisine katkıda bulunulması amacıyla il merkezinde Gelir Müdürlüğü, Çorum Merkez Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Hasanpaşa Vergi Dairesi, ilçelerde Sungurlu Vergi Dairesi Müdürlüğü ve Malmüdürlükleri olarak hizmetlerin yerine getirildiğinin belirtildiği açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Vergi bilincinin geliştirilmesine yönelik bilgilendirme ve eğitim çalışmaları, mükelleflerin vergisel ödev ve yükümlülükleri ile ilgili gerekli tedbirleri almaları için hatırlatmalar, vergiye gönüllü uyumu sağlanmak suretiyle tahsilatların yapılması için farkındalık artırılmaya yönelik çalışmalar, mükelleflerin vergi yasaları ile kendilerine tanınan haklardan yararlanmaları için bilgilendirme faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi için Çorum Defterdarlığı Vergi Denetim Ekibi oluşturuldu. Sahada vergi denetim görevlileri tarafından yaygın yoğun denetimler yapılmaktadır.



Gerek yurt içi ticari faaliyetleri, yatırım ve üretim portföyü, gerekse dış ticaret ve ihracat işlemleri ile bulunduğu bölgede ilk sıralarda yer alan ve girişimci halkı ile ülkemiz ekonomisi için geleceğe yönelik büyük bir potansiyel barındıran Çorum iline yönelik çalışmalarımızın, Çorumlu vergi mükelleflerinin vergi ile ilgili iş ve işlemlerinin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması ve memnuniyetin artırılması ile Çorum ekonomisine fayda sağlanması ve ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.”