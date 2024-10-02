Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, Çorum Defterdarı olarak göreve atanan Erkan Ciğer’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyaret esnasında, iki kurum arasında işbirliğinin artırılması ve geleceğe yönelik ortak projeler üzerinde durulurken, meslekler arası koordinasyonun güçlendirilmesi için fikir alışverişinde bulunuldu.

Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, akademik bir meslek olarak eczacılığın kamu sağlığı ve ilaç güvenliği konusundaki önemine değinirken, eczacıların toplum sağlığı için üstlendiği kritik rolü vurguladı. Aynı zamanda, eczacıların vergi yükümlülükleri konusunda hassasiyetle hareket ettiğini belirten Afacan, Defterdarlık ile karşılıklı diyalog ve işbirliği köprülerinin sağlam tutulmasının önemine dikkat çekti.

Ecz. Erol Afacan, “Vergi bilinci ve sorumluluğu, eczacılar için yalnızca mesleki değil, aynı zamanda toplumsal bir görevdir. Eczacılar, hem ilaç hizmeti sunarak toplum sağlığını korumakta hem de ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlayarak önemli bir rol üstlenmektedirler. Vergilerde en değerli mesleklerden biri olan eczacılığın, adil bir vergi politikasıyla desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Defterdar Erkan Ciğer ise ziyaret dolayısıyla memnuniyetini dile getirerek, eczacılık mesleğinin sağlık sektöründeki öncü rolüne vurgu yaptı. Çorum’da vergi bilincinin artırılması yönünde yapılacak çalışmalarda her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydeden Defterdar Ciğer, karşılıklı koordinasyonun artırılması için her zaman kapılarının açık olduğunu ifade etti.

Editör: SELDA FINDIK