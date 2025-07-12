Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu, Kale Mahallesi’nde bulunan Portatif Yüzme Havuzunu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Havuzda eğitim gören öğrencilerle sohbet eden Velidedeoğlu, tesisin işleyişi hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ziyareti sırasında çocukların yüzme eğitimlerini izleyen Velidedeoğlu, öğrencilerle tek tek ilgilenerek onların görüş ve taleplerini dinledi. Velidedeoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelinde yürütülen “Yüzme Bilmeyen Kalmasın” projesi kapsamında Çorum’da da çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Velidedeoğlu, yaz döneminde gençlerin sporla buluşturulmasının hem fiziksel gelişimleri hem de sosyal becerileri açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Amacımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi yaz tatilinde yüzme gibi faydalı aktivitelerle buluşturmak. Bu tür portatif havuzlar, erişimi kolaylaştırarak daha çok çocuğun yüzme öğrenmesine katkı sağlıyor,” dedi.

Portatif yüzme havuzu, yaz boyunca çocuklara ücretsiz olarak hizmet vermeye devam edecek.