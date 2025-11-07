Ankara-Mamak Belediye Başkanı hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’yi ziyaret etti.

Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere ilçeye gelen Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin’e Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sancak, Danışmanı Çorumlu hemşehrimiz İsmail Gençkurt, CHP Sungurlu İlçe Başkanı Akif Batak, CHP Mamak Belediye Meclis Üyesi Ercan Aksu ve Özel Kalem Müdürü Erol Karaköse eşlik etti.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile görüşen Şahin çalışmalarında başarı dileklerini iletti.

İlçedeki çalışmalarla ilgili heyeti bilgilendiren Başkan Dere de ziyaretlerinden dolayı Şahin’e teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi