Sungurlu Belediye Meclis Üyeleri, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetiminde alınan kararın ardından ortak bir basın açıklaması yayımlayarak, “Sungurlu söz konusu olduğunda farklı bir tutum sergilenmesi açık bir çifte standarttır. Sungurlu’nun önü açılmalıdır.” ifadelerini kullandı.

2022 yılında temelleri atılan savunma sanayi yatırımlarıyla birlikte hızla büyüyen Sungurlu OSB, üç yıl gibi kısa bir sürede 5 bin dönüm alanın tamamının dolduğu bir yatırım ve üretim merkezi haline geldi.

Açıklamada, Sungurlu Belediyesi’nin son yıllarda yaptığı yatırımların OSB’nin hızlı gelişimine uyum sağlamak amacıyla planlandığı belirtilerek, “OSB’nin genişletilmesiyle birlikte yeni yatırımların önü açılacak, Sungurlu bölgesinin istihdam ve ihracat üssü olma hedefi güçlenecektir.” denildi.

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi: “Bu doğrultuda, Belediye Meclisimizin Haziran 2024 toplantısında tüm partilerin (AK Parti, MHP, İYİ Parti) oy birliğiyle Sungurlu OSB’ye %20 ortak olunması kararı alınmıştır. Aynı karar, Çorum İl Genel Meclisi’nin Aralık 2024 toplantısında da (AK Parti, MHP, CHP) oy birliğiyle kabul edilmiştir. Belediyemizi temsilen 3 asıl ve 3 yedek üye OSB Yönetim Kurulu’na bildirilmiştir.

Temmuz 2025’te Sungurlu OSB Müteşebbis Heyeti oluşturulmuş, Kuruluş Protokolü Bakanlığa sunulmuştur. Ancak iki buçuk ay geçmesine rağmen protokol onaylanmamış, 11 Eylül 2025 tarihli yazıyla yeniden karar alınması istenmiştir. Buna rağmen 03 Kasım 2025’te, Müteşebbis Heyet tarafından protokol değişikliğinin uygun olmadığı yönünde dayanaksız bir karar alınmıştır. Bu karara, Sungurlu’yu temsilen toplantıya katılan AK Parti ve MHP İl Genel Meclis Üyeleri ile TSO Başkanımız haklı olarak muhalefet şerhi koymuştur.

Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce belediye OSB yönetimlerinde yer alırken, Çorum’da Osmancık, Alaca ve İskilip Belediyeleri de aynı şekilde ortak durumdadır. Ancak Sungurlu söz konusu olduğunda farklı bir tutum sergilenmesi, açık bir çifte standarttır.

Belediye Meclisimiz ve İl Genel Meclisimizde tüm partilerin oy birliğiyle alınan kararlar, Sungurlu’nun ortak iradesini ve ihtiyaçlarını yansıtmaktadır. Sungurlu OSB’nin genişletilmesi, ilave alan konusunun ivedilikle çözülmesi ve Belediyemizin OSB ortaklığı protokolünün Bakanlığımızca onaylanması hem Sungurlu'nun hem de Çorum’un geleceği açısından hayati öneme sahiptir.

Sungurlu’nun gelişimine, ortak iradesine ve geleceğine sahip çıkmak siyasi bir tercih değil, ortak bir sorumluluktur. Biz, Sungurlu halkının hakkını ve emeğini korumakta kararlıyız. Sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla duyururuz.”

Muhabir: Haber Merkezi