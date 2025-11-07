Sungurlu Belediyesi, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ortaklığı ve Sungurlu OSB’nin genişletilmesiyle ilgili konuları değerlendirmek üzere geniş katılımlı bir basın toplantısı düzenledi.

İlçenin tüm paydaşlarının yer aldığı toplantıda, Sungurlu’nun geleceğine yön verecek çalışmalar ve ortak hareket etmenin önemi vurgulandı. Programa MHP Sungurlu İlçe Başkanı Ethem Alaf, CHP İlçe Başkanı Akif Batak, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Osman Vargeloğlu, Anahtar Parti İlçe Başkanı Mustafa Keyvanoğlu, Zafer Partisi İlçe Başkanı Mustafa Kılıç, İYİ Parti İlçe Yöneticisi Ercan Şahin, Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Semih Çökmez, Kamu-Sen Başkanı Ali Karslı, KAÇEP Başkanı Ceyhan Çekici, oda, borsa ve kooperatif başkanları, kent konseyi temsilcileri, belediye ve il genel meclis üyeleri, köy ve mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, toplantıda yaptığı açıklamada ilçenin istikbali için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, “Memleketimizin istikbaline etki edecek her meselenin takipçisi olacağız. Sungurlu’nun önünün kapatılmasına hiçbir surette müsade etmeyeceğiz. Marka kent Sungurlu’muz için amasız, fakatsız, lâkinsiz çalışmalarımızı sürdüreceğiz inşallah” dedi.

Sungurlu’nun geleceği için düzenlenen toplantıya katılanlara teşekkür eden Muhsin Dere, konuşmasında ilçenin geleceği için herkesin elini taşın altına koyduğunu belirterek, “Sungurlu’nun derdiyle dertlenen, bu toprakların istikbali için sesimize kulak veren, ‘mesele Sungurlu’ysa gerisi teferruattır’ bilinciyle hareket eden tüm hemşehrilerime hürmet ve muhabbetlerimi iletiyorum” diye konuştu.

Toplantıda, OSB’nin genişleme çalışmalarıyla birlikte ilçenin yatırım ve istihdam kapasitesinin artacağı, Sungurlu’nun sanayi ve üretim alanında daha güçlü bir konuma geleceği vurgulandı.

Dere, birlik ve kararlılık mesajı vererek, “İlçemizin önünü kapatmaya kimse cesaret edemeyecek” ifadelerini kullandı.

Muhabir: RIFAT KARA