Kurban Organizasyonu ve Yaz Kur'an Kursları Tanıtım-Teşvik Programı iki oturum halinde Çorum Devlet Tiyatro Salonu ile İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kur'an Kerim tilaveti ile başlayan programda İl Müftüsü Şahin Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından İyiliğe Kurban Belgeseli davetliler tarafından izlendi.

Programda, Zekât Hizmetleri Daire Başkanı Turgut Erhan “Vekâletle Kurban ve Yaz Kur'an Kursları Tanıtım-Teşvik” konulu sunum gerçekleştirildi.

Programa İl Müftüsü Yıldırım, İl Müftü Yardımcıları, İlçe Müftüleri, Şube Müdürleri, Vaizler, Kur'an Kursu Öğreticileri ve Din Görevlileri katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ