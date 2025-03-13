U14 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe Grup Müsabakaları Çorum’un da yer aldığı 26 grup merkezinde 76 ilden 151 takımın katılımı ile 25-28 Mart tarihleri arasında oynanacak. Çorum şampiyonu Vefaspor Yozgat grubunda yer aldı. Çorum temsilcisi Yozgat grubunda 2 Ankara, Malatya, Nevşehir ve Kırşehir takımları ile mücadele edecek.

Çorum’da gerçekleşecek olan 1.kademe grup maçlarında ise yine 2 Ankara takımı, Amasya, Kastamonu, Samsun ve Kırıkkale takımları gruptan çıkma mücadelesi verecek.