TSO Fuar Kompleksi’nde düzenlenen Genel Kurula Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdürü Durmuş Buyruk, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları, ilçelerin kredi ve kefalet kooperatifi başkanları ve kooperatif üyelerinin yanı sıra Tokat, Amasya, Merzifon, Suluova, Gümüşhacıköy, Taşova, Erbaa, Zile, Niksar, Turhal, Pazar ve Yeni Yeşilyurt Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkan ve yöneticileri katıldı.

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı ve 9. Bölge Birliği Başkan Vekili Ahmet Hamdi Aydoğan’ın Divan Başkanlığını yaptığı Genel Kurulda 2. Divan Başkanı olarak ÇESOB Başkanı Recep Gür, katip üye olarak ise Necmettin Uzun ve Halil Gürbüzer görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da kooperatifin 2023-2024 yılları arasına ait gelir-gider bilançosu, yönetim ve denetim kurulu faaliyet ve raporları ile tahmini bütçe okunarak oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Kooperatif Başkanı Vedat Canbek’in maaşını 9. Bölge Birliği’nden aldığı için kooperatiften maaş almadığının da beyan edildiği kongrede kooperatife ait taşınmaz mallar ile ilgili yönetime satış yetkisi verildi.

Kongrede bir teşekkür konuşması yapan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve 9. Bölge Birliği Başkanı Vedat Canbek, bugüne kadar kendisine güvenen ve destekleyen tüm kooperatif üyelerine teşekkür ederek, "Bu can bu bedende olduğu sürece ekibimle birlikte hizmet etmeye devam edeceğim” şeklinde konuştu.

Canbek başkanlığındaki Kooperatifi Yönetim Kurulu Necati Şimşek, Hasan Eker, Özkan Şanal ve Celal Bozdağ'dan oluşurken, Denetim Kurulu ise Mehmet Gayretli ve Satılmış Önler’den oluşuyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ