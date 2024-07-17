HAK-İŞ Konfederasyonu Çorum İl Temsilcisi Mustafa Köroğlu, 15 Temmuz’un, bir daha yaşanmamak üzere tarihin altın sayfalarına “demokrasiye sahip çıkan milletin zaferi” olarak yazıldığını belirterek, milletin hainlere karşı tek vücut olup tarihi bir direniş gerçekleştirdiğini söyledi.

HAK-İŞ Konfederasyonu’nun bütün darbe girişimlerinde olduğu gibi Türkiye’nin beka sorununa, geleceğine, milli iradesine, birliğine ve bütünlüğüne karşı yapılan bu hain saldırılara karşı da ön safta mücadele ettiğini vurgulayan Mustafa Köroğlu, “Tüm sendika ve teşkilatlarımızla, millet iradesinden, demokrasiden ve özgürlüklerden yana tavrımızı kararlılıkla ortaya koyduk” dedi.

Darbe girişimi içerisinde yer alan hainlerin en ağır şekilde cezalandırılmalarını isteyen HAK-İŞ Konfederasyonu’nun, demokrasi nöbetlerinde de en önde yer aldığını hatırlatan Mustafa Köroğlu, “HAK-İŞ Konfederasyonu, ulusal ve uluslararası arenada gerçekleştirdiği etkinlik, sempozyum, konferans ve panellerde 15 Temmuz bilincini uyanık tutmaya, darbeci zihniyeti telin ederek milletimizin yazdığı destanı gelecek nesillere aktarma kararlılığında olmaya devam etmektedir.” ifadesini kullandı.

HAK-İŞ İl Temsilcisi Köroğlu, Türkiye’yi işgal ve hain darbe girişimine kahramanca direnen şehit ve gazilere şükran duygularını da ifade etti.