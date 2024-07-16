Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen genel kurulda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan S.S. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’nin 34. Olağan Mali Genel Kurulu’nda konuşan Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, “Her geçen yıl faaliyetlerini artırmayı ve çiftçilerimize yardımcı olmayı görev edinmiş olan Kooperatifimiz, geçtiğimiz faaliyet yıllarında da siz ortaklarımızın ihtiyaçlarını zamanında, uygun fiyatlarla ve kaliteli olarak temin etmek için imkânları ölçüsünde azami gayreti göstermiştir” dedi.

Kooperatifin 14.307 gerçek ve 59 tüzel olmak üzere toplam 14.366 kayıtlı üyesinin bulunduğunu kaydeden Pehlivan, “Kooperatifimiz, 2023 faaliyet yılında, toplam 9 adet satış mağazasında, 14’ü üniversite, 13’üde lise ve orta öğretim mezunu olmak üzere toplam 27 personel ile ortaklarımıza hizmet vermiştir” dedi.

Geçtiğimiz faaliyet döneminde toplam 3.140 adet aktif ortağa tarım alet ve makinası, sulama boru ve malzemesi, zirai mücadele ilacı, kimyevi, organomineral ve sıvı gübre, tohum ve fide, hayvan yemi, araç lastikleri ile tarımsal işlerde kullanılan diğer ürünler olmak üzere yaklaşık 151 milyon liralık satış yapıldığını söyleyen Pehlivan, konuşmasının devamında şu bilgileri verdi:

“Bu satışların büyük bir kısmı anlaşma yapılan bankaların üretici kartları ile gerçekleşmiştir. Yıl içerisinde bankalarla yapılan anlaşma ile Denizbank Üretici kartlarına peşin fiyatına 4 ay vadeli sıfır faizli, İşbankası İmece kartlarına 4 ay vadeli sıfır faizli, Vakıfbank Tarım kartlarına 4 ay vadeli sıfır faizli, Şekerbank Hasat kartlarına 5 ay vadeli sıfır faizli olarak satış yapılmıştır. Ayrıca Kuveyt Türk bankası ile yapılan anlaşmaya istinaden Tarım kart sahiplerine 12 aya kadar düşük faizli, Fibabank ile yapılan anlaşma ile 3 ay faizsiz 15 aya kadar uygun vade farkı ile de kredili satış yapılarak ortaklarımızın nakit sıkıntılarına bir nebze de olsa çözüm sağlanmıştır. Ayrıca tüm bankaların normal kredi kartlarına peşin fiyatına vade farkı uygulamaksızın taksitli satışlarımız da devam etmektedir.

Kooperatifimiz ortaklarımızın tarımsal ürünlerini değerlendirmek, ürünlerin piyasadaki fiyat istikrarını sağlayarak ekonomik gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2023 faaliyet yılında da çalışmalarına devam etmiştir. Bu kapsamda ortaklarımızdan sözleşmeli bitkisel tohum üretimi nedeni ile yaklaşık 400 ton buğday ve 250 ton da arpa alımı yapmıştır.

Kooperatifimiz 2023 faaliyet yılında anasözleşmemizin öngördüğü hedefler doğrultusunda, mevcut bütün imkânları ile yoğun bir çalışma yaparak satış ve hizmetleri açısından başarılı olmaya çalışmış ve 2023 faaliyet yılını 3.576.023,75 lira kârla kapatmıştır. Gelecek yıllarda da uyarıcı teşvikleriniz ile sizlere daha iyi hizmet etmek yegâne gayemiz olacaktır.”

Pehlivan’ın konuşmasının ardından yönetim kurulu faaliyet raporu, gelir-gider ve bilanço okunarak ibra edildi. Denetim kurulu raporunun okunarak ibra edilmesinden sonra ise hem yönetim hem de denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı aklandı.

Editör: HABER MERKEZİ