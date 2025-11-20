AK Parti’nin 2023 seçim vaatleri arasında yer alan vatandaşlık maaşı düzenlemesi, yeni yılda pilot uygulamayla hayata geçiyor. Geliri asgari ücret seviyesinin altında olan ailelere destek sağlamayı amaçlayan sistem için tarih ve temel şartlar netleşti. Peki vatandaşlık maaşı nedir? Vatandaşlık maaşının şartları neler, kimler yararlanacak? İşte vatandaşlık maaşı hakkında merak edilen tüm ayrıntıları sizler için derledik…

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma, “Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi” kapsamında geliştiriliyor. Amaç, Türkiye’de hiçbir hanenin asgari ücret seviyesinin altında gelirle yaşamamasını sağlamak. Bu doğrultuda belirlenen programa göre, bir evde hiç çalışan yoksa ya da hane geliri asgari ücretin altında kalıyorsa devlet tarafından ek ödeme yapılacak.

KİMLER VATANDAŞLIK MAAŞI ALABİLECEK?

Yeni sistemde öncelik dar gelirli ve çalışma gücüne erişimi sınırlı olan hanelere verilecek. Program kapsamında:

• Hane geliri asgari ücretin altında olan aileler destek alacak.

• Evde hiç çalışan yoksa, destek iş gücüne katılıncaya kadar sürecek.

• Evde çalışabilir durumda olan birey varsa, iş bulma sürecine yönelik ek destekler sağlanacak.

• Ailede en az bir kişi iş gücüne katıldığında destek miktarı yeniden değerlendirilecek.

VATANDAŞLIK MAAŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? PİLOT İLLER AÇIKLANIYOR

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, vatandaşlık maaşı uygulaması 2026 yılında başlatılacak. Sistem önce pilot olarak belirlenen illerde uygulanacak ve sonuçlar analiz edildikten sonra ülke geneline yaygınlaştırılacak.

MHP’DEN DE BENZER ÖNERİ GELMİŞTİ

Vatandaşlık maaşı modeline benzer bir öneri, Meclis görüşmeleri sırasında MHP tarafından da gündeme getirilmişti. MHP’li Mustafa Kalaycı, belirlenen asgari refah seviyesine ulaşılana kadar hane gelirinin desteklenmesi gerektiğini, bunun birçok ülkede “vatandaşlık temel geliri” ya da “garanti edilmiş gelir” modelleriyle uygulandığını hatırlatmıştı.