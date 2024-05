Türkiye’de her yıl Mayıs ayında kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası nedeniyle bir mesaj yayınlayan Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan trafik kazalarının her yıl ülkemizde binlerce can kaybı ve yaralanmaya neden olduğunu hatırlatarak bu kazaların büyük bölümünün insan hatası ve dikkatsizlik sonucu meydana geldiğini ve bu nedenle trafik kurallarına uyarak dikkatli araç kullanmanın kazaları önlemenin en önemli yolu olduğunu söyledi.

Çorum Eczacı Odası Başkanı Afacan mesajında şu görüşlere yer verdi; “Kazaların önlenmesi kadar, kazalarda yaralanan kişilere ilk yardımda bulunabilmek de hayati önem taşımaktadır. İlk yardım, yaralıların yaşamlarını kurtarabilir veya kalıcı sakatlık kalmalarını önleyebilir. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızın temel ilk yardım bilgisine sahip olması ve gerektiğinde bu bilgiyi kullanabilmesi önemlidir.

Eczacı Odası olarak, trafik kazalarının önlenmesi ve ilk yardım bilincinin geliştirilmesine katkıda bulunmak için her zaman çalışıyoruz. Bu amaçla, eczanelerimizde ilk yardım konusunda eğitim veriyor ve halkımızı trafik kurallarına uyma konusunda uyarıyoruz.

Bu vesileyle, tüm sürücülere dikkatli ve bilinçli araç kullanmalarını, yayalara ise trafik kurallarına uymalarını ve karşıdan karşıya geçerken dikkatli olmalarını rica ediyorum. Ayrıca, tüm vatandaşlarımızı da temel ilk yardım bilgisini edinmeye ve gerektiğinde bu bilgiyi kullanmaya davet ediyorum”

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ