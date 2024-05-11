Kadınların her alandaki katkı ve zekasının topluma güç kattığını ifade eden Milletvekili Tahtasız, “Kadın güçlüdür. Kadın azimlidir. Girdiği yeri güzelleştirir. Hem evlerinin hem de tüm toplumun kahramanı olan kadınlar bir anne, bir birey olarak tüm övgüleri hak ediyorlar. Annelerin fedakarlıklarını ne kadar anlatsak onlara ne kadar teşekkür etsek az gelir. Hepimizin çok sevdiği rahmetli Neşet Ertaş’ın da dediği gibi Anneler insandır, biz insanoğlu. İşin özeti aslında budur” şeklinde konuştu.



Milletvekili Tahtasız yayınladığı mesajda: “Bu duygularla; başta milli mücadeleye destek olmak için canları pahasına savaşan Ayşe Çavuş’u, Melek Hanım’ı, Tayyar Rahime’yi, Kara Fatma’yı, Gördesli Makbule’yi diğer kahraman kadınlarımızı ve Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile 'Bir anne dünyayı değiştirebilir' sözünün eşsiz timsali Zübeyde Annemizi saygı ve minnetle anıyorum. Ebediyete intikal etmiş annelerimizin, varlıklarıyla hayatımızı güzelleştiren tüm annelerimizin ve anne adayı tüm kadınlarımızın gününü kutluyorum” dedi.

(Haber Merkezi)