Annelerin başımızın tacı, sığınağımız, güç kaynağımız, fedakârlığın timsali olan ve şefkatli yürekleriyle saygının en büyüğünü hak eden kimseler olduğunu belirten Vali Dağlı tüm annelerin gününü kutladı.

“Yürekleri; sevgi, şefkat, merhamet ve fedakârlık ile dolu olan, bizleri dünyaya getiren, büyüten, yetiştiren, ilk öğretmenimiz olan değerli annelerimiz, aynı zamanda huzurlu bir toplumun temel taşıdır” diyen Vali Dağlı, karşılık beklemeden sevmenin en güzel örneklerinden biri olan kıymetli annelerin, varlıklarıyla hayatlarımıza anlam katarken, şefkat dolu yürekleri ile bizlere doğruya, iyiye ve güzele ulaşma konusunda yol gösterdiğini de hatırlattı.

Vali Dağlı mesajında: “Millet olarak cennetin annelerin ayakları altında olduğuna inanan, anneleri baş tacı kabul eden, anneye hürmeti esas alan ve anneliği dünyanın en müstesna mertebesi olarak gören bir kültür ve geleneğe sahibiz. Ömrü hayatımızda bizi ayakta tutan yegâne güç kaynağı annelerimizin hayır dualarıdır. Ana duasının milletimizin üzerinden eksik olmamasını diliyorum.

Bu duygularla; vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve beraberliği için canını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin emaneti annelerimiz başta olmak üzere, her türlü fedakârlık, bitmeyen bir sabır ve merhametle dünyanın en yüce görevini yerine getiren ve hayatın tüm güzelliklerine layık olan annelerimize sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum” görüşlerine yer verdi.

(Haber Merkezi)

Editör: HABER MERKEZİ