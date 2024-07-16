Mahalle sakinleri aydınlatma lambalarının olmadığı için parkların güvenli olmadığını ve özellikle çocukların oyun alanlarını kullanmasını zorlaştırdığını ifade ediyor.

Defalarca dile getirmelerine rağmen akşam, mahallelerinin karanlığa büründüğünden şikayet eden vatandaşlar zifiri karanlığın ve başıboş köpeklerin mahallelerinde endişe yarattığını belirtiyor.

“Çok mağduruz” diyen bir mahalle sakini, ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşarak şunları söyledi: “50 sefer söylememize rağmen kimse umursamadı. Parklar karanlık, başıboş köpek de çok olduğundan çocuklarımızı güvenip tek bırakamıyoruz. 500 lira aidat vermiyoruz ama ne hizmet var, ne sorunlarımızla ilgilenen bir yönetim.”

Parkların güvenli ve kullanışlı olması için gerekli önlemlerin alınmasını beklediklerini belirten mahalle halkı, çocukların ve vatandaşların rahatça parklardan yararlanabilmesi için acil adımların atılmasını istiyor.

Editör: NURDAN AKBAŞ