Ulukavak Mahallesi Ölçek Cami çevresinde oturan bazı vatandaşlar inşaat sebebiyle kapanan yoldan dolayı camiye daha uzun bir yolu kullanarak gitmek zorunda olduklarını belirttiler.

Ölçek 7. Sokak ile 1. Sokak arasındaki yolun inşaat yüzünden kapanması yüzünden Ölçek Camine giderken sıkıntılar olduğunu ve özellikle Ramazan’da teravih namazına giden yaşlı, kadın ve çocukların zorluk yaşadıklarını kaydeden mahalle sakinlerinden Bekir Cebeci, “Caminin hemen yanında olan ve imarda yol işaretli çıkmaz sokağın biran önce açılmasını istiyoruz. Bu yol açıldığı zaman vatandaşların camiye ulaşımları daha kolay olacak. Belediyemizin bölgede gerekli düzenlemeyi yapmasını talep ediyoruz.” ifadesini kullandı.

Belediyenin, inşaat dolayısıyla yol kapandıktan sonra vatandaşlar için alternatif yol yaptığı ancak vatandaşların o yolu uzun buldukları öğrenildi.