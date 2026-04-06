Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan İpeklievler 52. Sokak’ta yaşayan vatandaşlar gazetemize yağmur sonrası kullanılamaz hale gelen yol nedeniyle büyük mağduriyet yaşadıklarını bildirmişti. Çorum Belediyesinin vatandaşların yol mağduriyetini giderdiği öğrenildi.

Bölge sakinleri, özellikle yağışlı havalarda çamur ve su birikintileri nedeniyle bağlarına giden yolun tamamen kapandığını ve ulaşımlarının çileye dönüştüğünü iletmişti.

Belediye ekipleri, greyder ile yolu düzelterek, yol düzeltme ve iyileştirme işlemleri yaptı.

Yaklaşık iki yıldır devam eden bu sorunun çözüldüğünü bildiren vatandaşlar Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve ekibine teşekkür etti.