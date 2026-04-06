Çorum’da araçla gelen kişi ya da kişilerin 1 kişiyi silahla vurma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, İ.Ö., Çöplü Mahallesi Yazıçarşı Kavşağı’nda kiralık araçla gelen kişi ya da kişilerce silahla vuruldu.

Yaşanan silahlı saldırı anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağına isabet eden mermiyle yaralanan İ.Ö., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.