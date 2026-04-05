Alınan bilgiye göre, C.T., Gülabibey Mahallesi Cemilbey Caddesi’nde aracına bindiği sırada, iddiaya göre aralarında önceden husumet bulunan M.A.B., K.B. ve S.K.’nın silahlı saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı halde aracıyla Göğüs Hastalıkları Hastanesi önüne gelen C.T., burada sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste müdahalesi yapılan yaralının ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.