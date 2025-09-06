Arca Çorum FK’nın 13 Eylül’deki rakibi Vanspor’un sezon başında Iğdır FK’dan kadrosuna kattığı 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Gölgeçen, takımdan ayrıldığını açıkladı.

Çölgeçen, ayrılık kararını sosyal medyadan yaptığı açıklama ile duyururken, “Maddi sebeplerden dolayı Vanspor’dan ayrılmış bulunmaktayım. Geldiğim ilk günden beri desteğini ve misafirperverliğini gösteren Vanspor taraftarlarına, bu süreçte çalıştığım takım arkadaşlarıma ve hocalarıma teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte Vanspor’a başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfaspor’la anlaşan Mert Çölgeçen, Vanspor formasıyla 3 maça çıktı ve 107 dakika süre aldı.