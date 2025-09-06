Yeni sezon klasmanlarının belli olmasının ardından Çorum hakem camiası hızlı bir şekilde kan kaybetmeye devam ediyor.

Temmuz ayı içerisinde gerçekleşen yeni sezon görevlendirmelerinde Çorum’dan çok sayıda hakem düşüş yaşayarak Çorum hakemliği kan kaybetmeye başlamıştı. Gelinen süreçte klasmandan bölgesele düşen Ahmet Ecevit’in yeni sezonda görev almayacağını belirtmesinin ardından bölgeselden il hakemliğine düşen Çorum hakemleri de bir bir görevi bırakmaya başladı. Ecevit’in ardından ilk olarak Ertuğrul Ramazan Boyraz hakemliği bıraktığını açıklamış, daha sonra da Abdullah Enes Gökgüney polislik için hakemliği dondurmuş, devamında Serhat Doğan ise yeni sezonda görev alıp almayacağı noktasında kararsız olduğu öğrenildi. Önceki gün ise Çorum’un gelecek vadeden hakemlerinden Erdal Uncuer de hakemliği bıraktığını duyurdu.

Ayrıca, yeni sezonda bölgesele yükselen hakemlerden Bahar Çakıcı’nın da ilk koşuda başarısız olduğu ikinci koşuda da başarısız olması halinde yeni sezonda bölgesel ligde görev alamama tehlikesi ile karşı karşıya.

Hakem camiasında üst üste yaşanan bu gelişmeler sonrası “Çorum’da hakemlik kan kaybetmeye devam ediyor” olarak yorumlansa da, İl Hakem Kurulu yeni aday hakemleri camiaya kazandırmaya devam ediyor.

Bu sezon özellikle kıran kırana maçların oynanacağı 1.Amatör Küme’de İl Hakem Kurulu’nun nasıl bir yol izleyeceği merakla bekleniyor.