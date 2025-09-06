Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ( ASFK) Seçimli Genel Kurul yarın (7 Eylül Pazar) saat 15.00’de Buhara Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek. 250’e yakın delegenin oy kullanacağı seçimli genel kurulda mevcut Başkan Ferhat Arıcı ile Yesevi Spor Kulübü Başkanı Sinan Avşar ASKF’nin yeni dönem başkanlığı için yarışacak. İki aday yaklaşık 10 gündür sıkı bir çalışma içerisine girerken, yarın yapılacak genel kurulda projelerini delegeler ile paylaşacak. Projelerin ardından kurulacak sandıklar ile oylar kullanılacak ve seçimin galibi belli olacak.

Muhabir: RIFAT KARA