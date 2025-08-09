Önceki gün köyde meydana gelen yangının ardından yangının çıkış saati, yangına müdahale ve meydana gelen zarar-ziyana dair bazı basın yayın organlarında gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer alması üzerine açıklama yapma gereği hissedildiği belirtilirken, açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“07.08.2025 tarihinde saat: 23:09’da yangın ihbarı alınması üzerine itfaiye ekipleri, sağlık görevlileri, Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve jandarma ekipleri yangın mahalline intikal etmiş, yapılan müdahalelerle yangın 00:30’da kontrol altına alınmış ve saat 02:51’de tamamen söndürülmüştür.

Yangında can kaybı olmamış 1 ev, 2 ahır, 1 samanlık ve 1 kuruluk zarar görmüştür. Yangın sırasında ahırda bulunan 190 küçükbaş hayvan tahliye edilmiş, 1 küçükbaş hayvan ise telef olmuştur. Yangının nedenine ilişkin jandarma ve itfaiye ekiplerimizce başlatılan inceleme ve soruşturma devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

