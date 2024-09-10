Olay hakkında haberdar olunduğu ilk andan itibaren Valilikçe gerekli adli ve idari süreç başlatıldığı bildirilen açıklamada, yapılan incelemede; paylaşımlarda iddia edildiği üzere çocuğun anne ve babasının olduğu anlaşıldığı, ailesi ve kardeşleri ile birlikte Çorum/Merkez’de ikamet ettiğinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi: “Mağdur çocuğa kötü muamelede bulunduğu tespit edilen (reşit olmayan) 2007 doğumlu A.G. ve Y.P. isimli 2 çocuk yakalanmış olup, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü’nde işlemleri devam etmektedir. Konu Valiliğimizce hassasiyetle takip edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”