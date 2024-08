Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, il merkezde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Çorum'da öğrenim görecek üniversite öğrencilerinin hepsinin birer emanet olduğunu hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, onların huzur ve güvenliklerinin sağlanmasının en önemli görevleri arasında olduğu belirtti.

Çorum'da KYK yurtlarında 4 Bin 270 kız ve 2 Bin 563 erkek olmak üzere toplamda 6 Bin 833 kapasiteyle hizmet verdiğini belirten Vali Dağlı, yerleştirme oranının yüzde 100 olduğunu ve yurtlara başvuru yapan tüm öğrencilerin yerleştirerek hiçbir öğrencinin açıkta bırakılmadığını kaydetti.

Yurtlarda kalacak öğrencilere bir aile sıcaklığında barınma imkânı sunmak için gereken tüm hazırlıkların yapıldığını belirten Dağlı, il dışından gelecek ve yurtlarımızda kalacak öğrencilerimizin kendilerini evlerinde hissedecekleri her türlü ortamın yurtlarımızda mevcut olduğunu ifade etti.

Vali Zülkif Dağlı, “Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı KYK yurtlarımız beş yıldızlı otel konforunda öğrencilerimize aile ortamı sunmaktadır. 24 saat sıcak su ve ücretsiz internet ile öğrencilerimiz kendi evindeki konforla eğitim hayatlarına devam etme imkânı bulacaklardır. Öğrencilerimiz için sabah kahvaltısı ve akşam yemeği devletimiz tarafından verilmekte olup, günün her saati güvenli, huzurlu barınmaları sağlanmaktadır. Tüm yurtlarımızda ücretsiz çamaşırhane hizmeti verilmektedir. Bu hizmetlerin yanı sıra yurtlarımızda, öğrencilerimizin ders dışı zamanlarını olumlu bir şekilde değerlendirmek, akademik gelişimlerine katkı sağlamak, milli, manevi ve insani değerleri tanımalarına yardımcı olmak amacıyla 'Kredi ve Yurtlar Akademi Faaliyetleri' kapsamında eğitim, sosyal, kültürel, sportif ve gönüllülük faaliyetleri de gerçekleştirilmektedir. Ayrıca yurtlarımızda psiko-sosyal destek ekibimizle bireysel ve toplu görüşmeler yapılabilmekte olup, yine her yurtta bulunan manevi rehberlerimizle öğrencilerimizin yanında olacağız” dedi.

Çocuklarını okumak üzere ilimize gönderecek olan anne ve babalara da seslenen Vali Dağlı, “Anne ve babalarımızın içleri rahat olsun. Çocukları bizlere emanet. Çocuklarına aile konforunda ve sıcaklığında bir ortam hazırladık. Öğrencilerimizi büyük bir heyecanla ilimize bekliyoruz ”dedi.

