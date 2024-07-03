Çorum Valiliği Toplantı Salonu’nda Vali Zülkif Dağlı yönetiminde gerçekleşen Merkez Mahalle Muhtarları Asayiş Değerlendirme Toplantısı'nda vatandaşların huzur ve güvenliğini artırmak için yapılan faaliyetler gözden geçirilirken, muhtarların saha tecrübeleri ve önerileri de dikkate alındı.

Toplantıda, emniyet ve asayişin sağlanması konusunda son bir ay içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler değerlendirildi, muhtarların görüş ve önerileri alınarak, istişarelerde bulunuldu.

Vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlama noktasında toplumun her kesimiyle ortak çalışmalar yürüttüklerini belirten Vali Dağlı, muhtarlarımızın görüş ve desteklerinin çok değerli olduğunu, sorunları çözme noktasında birlikte yol almaya devam edeceklerini ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ