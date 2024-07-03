“Başkanım Mahallemizde Söz Bizde” Mahalle Buluşması, 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 17.30’da Gülabibey Mahallesi Rüstem Eren Parkı’nda yapılacak.

Göreve geldikleri günden bu yana hep halkın içinde olduklarını belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, halkın sorunlarını bire bir ilk ağızdan dinleyip çözmek amacıyla geçen dönem başlattıkları mahalle buluşmalarını yeni dönemde de sürdüreceklerini açıkladı.

Aşgın, “Mahalle buluşmalarımızda hemşehrilerimizin ayağına gidiyoruz. Belediyemizden taleplerini muhtarlarımızdan ve mahalle sakinlerimizden dinliyoruz. Bu kapsamda yeni dönemin ilk mahalle buluşmasını Gülabibey Mahallemizde gerçekleştireceğiz. Tüm mahalle sakinlerimizi 05 Temmuz Cuma günü saat 17.30’da Rüstem Eren Parkımıza bekliyoruz.” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ