Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında gerçekleşen Esnaf Odaları Temsilcileri Asayiş Toplantısı, kentin güvenliği için önemli bir adım attı. İlgili esnaf odaları temsilcileri ile yapılan bu toplantıda, şehrin asayiş durumu ve huzuru ele alındı, ortak çözüm yolları arandı. Toplantıda, esnafın da görüş ve önerileri dinlendi, güvenlik konusunda istişarelerde bulunuldu.

İlgili esnaf odaları temsilcileri ile yapılan toplantıların oldukça yararlı olduğunu ve güzel sonuçlar elde edildiğini belirten Vali Zülkif Dağlı, süreçleri iyi yöneterek esnaf odaları ile koordinasyon içerisinde bu çalışmaları yürütmeye devam edeceklerini ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Belediye Başkan Yardımcısı Turan Candan, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, daire müdürleri ve esnaf odası başkanları katıldı.

Editör: HABER MERKEZİ