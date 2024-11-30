İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve Şube Müdürü Ömer Özdemir’in de eşlik ettiği ziyarette Vali Yardımcı Mercan, Halk Eğitimi Merkezi yetkililerinden merkezde yürütülen kurslar, atölyeler ve projeler hakkında detaylı bilgi aldı. Özellikle vatandaşların ilgi gösterdiği kurslar ve projeler hakkında daha yakından bilgi alarak kursiyerlerle bir süre sohbet eden Mercan, Halk Eğitim Merkezi’nde yürütülen kursların ve projelerin, vatandaşların kendilerini geliştirmelerine ve topluma faydalı bireyler olmalarına önemli katkılar sağladığını belirtti.

Vali Yardımcısı Mercan, ziyaret sonrasında merkez müdürü ve kursiyerlere gösterdikleri özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Editör: SELDA FINDIK