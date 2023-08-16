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Çiftçi, mesajında, Çorum'da görev yaptığı 4 yıl 9 ayda kendisine ve ailesine gösterilen yakın ilgi ve samimiyetten ötürü Çorum halkına teşekkür etti.

Kendisine layık gördüğü görevden ötürü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirten Çiftçi, "Çorum Valiliği görevim esnasında yürüttüğümüz bütün projelerde desteğini ve yardımını gördüğümüz bakanlarımıza, tüm milletvekillerimize, belediye başkanımıza, rektörümüze, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza, meslek odalarımıza, sivil toplum örgütü temsilcilerimize, hayırsever insanlarımıza ve tüm mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çorum'da "Sizin en hayırlınız insanlara hayrı dokunandır", "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla görev yaptığını aktaran Vali Çiftçi, mesajında şunları kaydetti:

"İlk günden itibaren bizleri bağrına basan, sevgisini her vesile ile gösteren, bizlere gönüllerini açan ve hizmetkarları olma mutluluğunu yaşatan, her türlü hizmetin en iyisine ve en güzeline layık Çorumlu hemşerilerime, aziz şehitlerimizin emaneti olan ailelerine, kahraman gazilerimize ve kadim şehir Çorum'a arzı veda ediyor, iyilikler ve güzellikler temennisiyle, (varsa) hakkımı helal ediyor, sizlerden de helallik diliyorum. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor, Allah'a emanet ediyorum."