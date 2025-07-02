Vali-Mülkiye Başmüfettişi hemşehrimiz Ali Mantı, Çorum Valisi Ali Çalgan’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, Vali Çalgan, nazik ziyaretinden dolayı Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Mantı’ya teşekkür ederek, duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede kamu hizmetleri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, iki yönetici karşılıklı iyi dilek temennilerini de paylaştı.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ