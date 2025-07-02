Çorum Valisi Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, kardeş şehir ilişkileri kapsamında Güney Kore Cumhuriyeti’nin Gımhae şehrinden gelen heyeti Çorumlu Obası'nda ağırladı.

Kültürel zenginliklerin paylaşıldığı, sıcak sohbetlerin edildiği anlamlı buluşma, her iki şehir arasındaki dostluk köprülerini daha da güçlendirdi.

Vali Çalgan, “Bu buluşma, iki milletin kadim kültürlerinin birbirine yakınlaşmasına vesile oldu. Güney Koreli misafirlerimizle karşılıklı anlayışımızı ve dostluğumuzu daha da pekiştirdik” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi