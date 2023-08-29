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Göreve başlar başlamak ilimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ile biraraya gelerek hepsinden ayrı ayrı brifing alan ve Çorum’un genel durumu hakkında bilgi sahibi olan Vali Zülkif Dağlı ayrıca yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.

Vali Dağlı göreve başlamasının ardından ilk ziyaretçisi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyet olmuştu. Vali Dağlı daha sonra geçtiğimiz haftasonu da dahil yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

Çorum’daki siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve mesleki kuruluşlar başta olmak üzere çok sayıda heyet ziyaret etmeye devam ediyor. Buna göre Vali Dağlı son olarak Anayasa Mahkemesi Üyesi Kenan Yaşar, 27. Dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Teftiş Kurulu Başkanlığı’na Mülkiye Müfettişi olarak atanan İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, Müftü Muharrem Biçer, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Dodurga Belediye Başkanı Mustafa Aydın, Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Boğazkale Belediye Başkanı Mesut Ocaklı, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Laçin Belediye Başkanı İdris Görükmez, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, Demokrasi ve Atılım Partisi İl Başkanı Av. Yunus Emre Özdemir, Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Nuri Kuşçu, Gelecek Partisi İl Başkanı İsmail Barış Coşgunsu, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı, Baro Yönetim Kurulu Üyeleri, Esnaf ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyeti Başkanı Bülent Demirci, Toprak Sanayicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Önder Kartal ve Yönetim Kurulu, Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Hastane Müdürü Türker Cengiz, Sungurlu Mavi Ocak İşletmeleri sahibi Mustafa Mavi, Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Emine Şefkat Güler ve Yönetim Kurulu, ilimizde görev yapan kadın muhtarlar, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık, Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ambarkütükoğlu ve Yönetim Kurulu, Çorum Merkez Köy Muhtarları Derneği Başkanı Murat Ünel ve Yönetim Kurulu, Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, İlçe Ziraat Odası Başkanları, Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Pehlivan, Şehit Aileleri ve Vazife Malulleri Derneği Başkanı Adem Mert, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Galip Deniz, Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Kadir Burak Küçükbenli, Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği Başkanı Şaban Sarıca, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Fatih Şerbetçi, Kızılay Şube Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Bilgin, YOL-İŞ Sendikası Samsun 2 Nolu Şube Başkanı İbrahim Uzun, HAK-İŞ Sendikası Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş, Memur-Sen’e bağlı sendikaların başkanları, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Eğitime Destek Platformu İl Temsilcisi Ayhan Boyraz, İdare ve Denetim Müdürü Çetin Çalık, Merkez Mahalle Muhtarları, KARADENİZBİRLİK Kooperatifi Çorum Başkanı Ali Bardakçı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Kooperatif Müdürü ile beraberlerindeki heyetleri ağırladı.