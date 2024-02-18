Hayat Boşluk Kabul Etmez Bağımlılıkla Mücadele ve Eğitim Derneği”2023 Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Verenler” ödülünü Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı’ya iletti.

Vali Dağlı, Ankara’da bulunan dernek merkezini ziyaret etti. Ziyaretten dolayı duydukları memnuniyet dile getiren Dernek Başkanı Dr. Mustafa Uzun, bağımlılıkla mücadeleye verdiği desteklerinden dolayı “2023 yılı Bağımlılıkla Mücadeleye Gönül Verenler” ödülünü Vali Dağlı’ya takdim etti.

Böyle anlamlı bir ödülü almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Vali Dağlı, bağımlılıkla mücadelede derneğin başarılı ve özverili çalışmalarını takdir ve takip ettiğini, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi hayatlarında boşluk bırakmadan, güzele ve doğruya yönlendirmek, bağımlılığın zararlarını azaltmak ve toplumumuzu daha sağlıklı bir geleceğe taşımak adına her zaman kendilerine destek olmaya hazır olduğunu ifade etti.

Editör: HABER MERKEZİ