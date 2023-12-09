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Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Fatih Şerbetçi ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından kapıda karşılanan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, daha sonra odaya yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Beraberinde Tarım ve Orman İl Müdürü Hayrullah Göktekin ile birlikte Veteriner Hekimleri Odası’na gelen Vali Dağlı, Çorum’un hayvancılıktaki durumu ve yaşanan sorunlarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Oda Başkanı Şerbetçi, nazik ziyaretlerinden dolayı Vali Dağlı ile İl Müdürü Göktekin’e teşekkür etti.