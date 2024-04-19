Vali Zülkif Dağlı beraberinde Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, Muhammed Gürbüz ve Bayram Köse ile birlikte makamda İçişleri Bakanlığı birim müdürleri ile Valilik çalışanlarının bayramını kutladı.

Milli ve manevi değerlerin yoğun şekilde hatırlanan bayramın yüzyıllardır mutluluğu paylaştığımız özel günlerden olduğunu belirten Vali Dağlı tüm personeli ve kamu çalışanları başta olmak üzere Çorumluların, Türk Milleti’nin ve İslam aleminin de Ramazan Bayramı’nı tekrardan kutladığını dile getirdi.

Vali Zülkif Dağlı ile personel bayramlaşmanın ardından hatıra fotoğrafı da çekinmeyi ihmal etmedi.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ