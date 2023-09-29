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Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ve Meclis Üyeleri tarafından kapıda karşılanan Vali Dağlı, Elektronik Satış Salonunda düzenlenen satış seansına da katıldı. Vali Dağlı, ardından borsa laboratuvarını inceleyerek, laboratuvarda üye ve üreticilere sunulan hizmetler ve borsa bünyesine yeni alınan Dijital Toprak Analiz Cihazı hakkında da bilgi aldı.



Ziyarette, Borsa Meclis Başkan Yardımcıları Mehmet Ali Akaydın ve İbrahim Gürbüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Şahan, Yönetim Kurulu Üyeleri Tuna Eser ve Sadettin Ünlü, Meclis Üyeleri Murat Longa, Ayhan Coşar, Ali Osman Şahiner ve Sadık Tan da yer aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ticaret Borsası Meclis Başkanı Kaya, Yönetim Kurulu Başkanı Özkubat ve Meclis Üyeleri, Çorum Valisi Zülkif Dağlı’ya nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise Borsa’ya çalışmalarında başarılar diledi.