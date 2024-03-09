Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan Ayı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Dağlı mesajında, “İslam dünyasının büyük bir özlemle beklediği rahmet, bereket, mağfiret iklimi olan 11 ayın sultanı Ramazan ayına bir kez daha erişmiş olmanın huzurunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu ay; kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim’in nazil olmaya başladığı ve oruç ibadetimizi eda ettiğimiz mukaddes bir aydır. Ramazan ayı, oruç ibadetinin yanı sıra yardımlaşma, dayanışma ve paylaşmanın ön plana çıktığı, inananların kendi içerisinde muhasebe yaptığı, nefsini terbiye ettiği ve sonunda da bayrama eriştiği önemli bir aydır” dedi.

Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu mübarek ayın manevi iklimine yakışır bir şekilde yaşanması noktasında Ramazan ayı boyunca; israftan kaçınarak, gösterişten uzak mütevazi sofralarımızda eş, dost, akraba ve komşuların yanı sıra ihtiyaç sahiplerini, kimsesizleri, yetimleri, üniversite öğrencilerini, ilimizde misafir ettiğimiz depremzedeleri, aziz şehitlerimizin yakınlarını ve kahraman gazilerimizi ağırlamaya özen gösterelim. Yapacağımız yardımları da kimsenin mahcubiyet duygusu hissetmesine sebebiyet vermeden mümkün olan en gizli şekilde yapalım. Yanımızda iftarlık yemeğimizi de getirerek ihtiyaç sahiplerinin iftar sofrasına konuk olmayı, hayır dualarını almayı da ihmal etmeyelim. Konuk olduğumuz evin ihtiyaçlarını yerinde görerek tespit etmeye, imkânlarımız ölçüsünde eksiklerini gidermeye gayret edelim” ifadelerine yer verdi.

Dağlı, “Ramazan ayı boyunca şahsen uygulamaya hassasiyet göstereceğim bu hususları başta kamu kurumlarımızın yöneticileri olmak üzere siz değerli Çorumlu vatandaşlarımıza da özellikle tavsiye ediyorum. Mekânların değiştiği ancak kişilerin değişmediği iftarlarda bulamadığımız manevi huzuru bu sofralarda, bir yetimin, bir ihtiyaç sahibi çocuğun başını tebessümle okşayıp sevindirirken bulacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Ramazan ayı Kur'an’ın ifadesiyle sayılı günlerden ibarettir. Sayılı günlerse tez geçer, bunu hepimiz biliriz. Öyleyse sayılı bu günleri, Ramazan ayının var olan özelliğini ve güzelliğini fırsat bilerek daha iyi değerlendirmeliyiz. Yüce Allah’tan güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini, tuttuğumuz oruçların ve yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını diliyorum. Başta Çorumlu hemşerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Ayı’nı kutluyorum” açıklamalarında bulundu.

Editör: HABER MERKEZİ