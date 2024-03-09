İYİ Parti Çorum Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, beraberinde Belediye Meclis Üyesi Kontenjan Adayı Bekir Özsaçmacı ve Belediye Meclis Üyesi adayı Hakan Kaynar ile birlikte Çorum Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Aşkın Çağlayan’ı ziyaret etti.

Berber ve kuaför esnafının sorun ve talepleri hakkında bilgi alan Ertekin, “Biz sosyal belediyecilik misyonunu benimseyip Çorum’a vizyonumuzla geliyoruz” diye konuştu.

Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin, “Berberler ve Kuaförler Odası ziyaretimizde gördük ki mevcut belediye başkanı makyözlerle yarışıyor, şehre makyaj yaparak makyözlere rakip olmuş. Biz sosyal belediyecilik misyonunu benimseyip Çorum’a vizyonumuzla geliyoruz.



Sosyal belediyecilik kapsamında ilimizdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik evde temizlik, sıcak yemek ve sağlık hizmetleri yanında Belediyemiz, evde berber hizmeti sunacak; 65 yaş üstü, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için ücretsiz evde berber hizmeti verilecek, bu hizmet semt berber ve kuaförlerince karşılanacak, her vatandaşımız ve tüm esnafımız bu hizmette yer alacak” dedi.

Oda Başkanı Aşkın Çağlayan ise sektörün sorunları hakkında İYİ Parti heyetine bilgi verdikten sonra, nazik ziyaretleri için konuklarına teşekkür etti.