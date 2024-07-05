Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu’ndan Davut Ayaz Arslan, Özel Pınar Koleji’nden Yahya Uğur, Osmancık Meliha Rıfat Göbel Ortaokulu’ndan Elif Ebrar Karatepe ve Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu’ndan Batuhan Kuyruk, LGS’de aldıkları yüksek derecelerle Çorum’u gururlandırdı.

İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ve Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen’in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Zülkif Dağlı, öğrencilerle ve aileleriyle yakından ilgilendi. Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Vali Dağlı, gelecek eğitim hayatlarında da başarılarının devamını diledi.

Vali Zülkif Dağlı, öğrencilerin elde ettikleri bu başarının Çorum’un eğitim kalitesini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti. Öğrencilerin azim ve gayretlerinin takdire şayan olduğunu belirten Vali Dağlı, onların Çorum’un geleceği için önemli birer değer olduğunu vurguladı. Ziyarette öğrenciler, sınav sürecindeki deneyimlerini ve gelecekle ilgili hedeflerini Vali Dağlı ile paylaştı.

Vali Dağlı ise öğrencilere her zaman destek olacaklarını ve yanlarında olacaklarını ifade etti. Çorum’un yetiştirdiği bu başarılı gençlerin, gelecekte ülkemize önemli katkılar sağlayacağına olan inancını dile getiren Vali Dağlı, ziyareti nedeniyle öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi