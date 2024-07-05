Heyette Çorum Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk ve AK Parti İl Başkanı Av. Murat Günay yer aldı.

ŞEHRİN TALEPLERİ AKTARILDI

Ankara’da temaslarda bulunan Çorum heyeti, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u ziyaret etti. Görüşmeler sırasında Çorum’un tarım ve turizm alanındaki sorun, beklenti ve talepleri bakanlara aktarıldı.

ÇORUM İÇİN GÜÇ BİRLİKTELİĞİ

Ziyaretlere ilişkin bir açıklama yapan AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, “Bugün Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı ile Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy’u Çorum heyeti olarak ziyaret ettik. Görüşmelerimiz sırasında ilimizin tarım ve turizm sektörleri hakkında güzel bir çalışma gerçekleştirdik. İlimizde vatandaşlarımızın daha kaliteli hizmet almaları için taleplerimizi kıymetli Bakanlarımıza ilettik. İlgi ve alakalarından dolayı değerli Bakanlarımıza çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ahlatcı, “Çorum’umuz için el birliğiyle gayret gösterip, çalışmalarımızı hızla sürdürmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza hizmet üretmeye devam etmek için taleplerimizin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Editör: Haber Merkezi