Mayıs ayı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, kurumlar tarafından yürütülen okul, anaokulu, spor tesisleri, gençlik merkezleri, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocağı, eğitim, spor ve sağlık yatırımları ve projeleri tek tek ele alınarak, devam eden yatırımlarda sağlanan fiziki gerçekleşme durumları değerlendirildi.

Yapılan ve yapılacak olan her yatırımın Çorum’un gelişimine büyük katkı sağlayacağını belirten Vali Dağlı, kurumlar tarafından yürütülen kamu yatırımlarının hızlandırılması talimatını verdi.

Editör: UĞUR GÖRKEM