SMA'lı hastaların ailelerinin valilik izniyle, sosyal medya hesapları, sokaklara açtıkları stantlar ve kermesler düzenleyerek yardım topladığını ve evlatlarını yaşatmaya çalıştığını kaydeden Tahtasız, “Sağlık Bakanına sesleniyorum: 5'li çetenin milyarlık vergi borçlarını silen, İliç'teki maden şirketinin 222 milyonluk vergi ve faiz borcunu silen, Suriyelilere para bulan iktidar 3 bin SMA hastasına bakamıyor mu? Bu mu sizin insanlık anlayışınız?” dedi.

Milletvekili Tahtasız, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başkan, Şeyh Edebali ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ der. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre batı toplumlarında her 40 kişiden biri SMA taşıyıcısıyken Türkiye'de yılda ortalama 150 bebek SMA'lı doğuyor. Türkiye'de doğan SMA'lı bebekler maalesef çok şanssız. Türkiye'de 3 bin civarındaki şanssız SMA hastalarından birisi de Çorumlu Ege Bostancı; 2 yaşında ve 12 kilo. Annesi Ege'yi akşamları aç bırakıyor çünkü 20 kilo olduğunda tedavisi sonlanacak. Annesi, ‘Lütfen sesimizi duyurun, bizleri sahipsiz bırakmayın, çocuklarımız ölmesin’ diyor. Bizim öznemiz insan, iktidarın öznesi ise para, para, para! Ülkemizde SMA'lı hastaların aileleri valilik izniyle, sosyal medya hesapları, sokaklara açtıkları stantlar ve kermesler düzenleyerek yardım topluyor; evlatlarını yaşatmaya çalışıyor. Sağlık Bakanına sesleniyorum: 5'li çetenin milyarlık vergi borçlarını silen, İliç'teki maden şirketinin 222 milyonluk vergi ve faiz borcunu silen, Suriyelilere para bulan iktidar 3 bin SMA hastasına bakamıyor mu? Bu mu sizin insanlık anlayışınız?”

Editör: HABER MERKEZİ