CHP Belediye Meclis Üyesi Erdem Erol bütçe oylaması öncesi bir konuşma yaparak Belediye tarafından 2023 yılında kar amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transfer ödemeleri ile dernek vakıf ve benzeri kuruluşlara aktarılan paranın dokümanını istediklerini ancak tam bir cevap alamadıklarını söyledi.

Ayrıca belediyenin taşınmaz malları ile ilgili kaç metre kare yeri olduğu ve mali değerleri ile ilgili net cevap alınamadığını aktaran Erdem Erol, “Bankalara kalan borcumuzun iller bankasına 15 milyon 651 bin 816 TL devlet bankalarına 113 milyon 391 bin 749 lira olduğu görülmektedir. Toplamda 129 milyon 043 bin 565 TL yeni borçlanmalar yapılmadığı takdirde, aylık belediyemiz 10 milyon 796 bin 229 TL kredi borcu ödemekte olup 2024 yılına 59 milyon 534 bin 343 TL devirle kapatmaktansa ileri tarihli banka ödemelerinin erken ödeme yapılarak banka borcumuzu azaltamaz mıydık?” diye sordu.

Erdem Erol ayrıca İller Bankasından 4 rüzgar enerji santrali yapımı için 2017 yılında çekilen ve 2026 yılında bitecek olan ana parası 25 milyon 479 bin 739 TL faizi ise 12 buçuk milyon olan enerji santrallerinin ne zaman kendisini amorti edeceğini sordu.

Editör: NURDAN AKBAŞ