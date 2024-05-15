Çorum İl Müftülüğü görevine geçtiğimiz hafta başlayan Şahin Yıldırım’a kutlama ziyaretleri sürüyor.

Müftü Yıldırım son olarak Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’yı ağırladı. Vali Dağlı, İl Müftülüğü görevine atanan Şahin Yıldırım'a kutlama ziyaretinde bulunarak görevinde başarı diledi.

Ziyaret sırasında İl Müftülüğü’nün 04-06 Yaş Kur'an kursları ve gençlik hizmetleri kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri hakkında Vali Dağlı’ya brifing verildi.

İl Müftüsü Yıldırım, Vali Dağlı’ya nazik ziyareti için teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi