Çorum Valiliği Toplantı Salonunda, Vali Dağlı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Bayram Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Halk Sağlığı Başkanı Ahmet Barış, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü’nden şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, ilimizde spor yapmak isteyen gençleri ve sporcuları teşvik etmek, sağlık taramalarını yapmak ve uygulamada birliği sağlamak adına ilgili kurumlar arası koordinasyon çalışmaları değerlendirildi.

KUTLU’YA

ZİYARET

Öte yandan, Vali Dağlı, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu’ya iade-i ziyarette bulundu. Ziyarette Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk de hazır bulundu.