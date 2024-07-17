Çorum Valisi Doç.Dr. Zülkif Dağlı, “bağımlılıkla mücadele” konusuna büyük hassasiyetle eğildiklerini, bu konuda en önemli araçlardan birinin ise “spor” olduğunu belirterek, “Gençlerimizi, kötü alışkanlıklardan koruyup spora yöneltme adına her türlü çabayı gösterme kararlılığı içindeyiz.” dedi.

Amatör sporların her branşında Çorum’un çıtasını yükseltmek ve spor yapma heyecanıyla birlikte sporcu sayısını da artırmak gerektiğine vurgu yapan Vali Dağlı, imkânlar nispetinde amatör sporlara maddi ve manevi azami desteği vereceğini ifade etti.

Çorum Futbol Kulübü’nün, geçen sezon play-off yarı finaline kadar yükselmek suretiyle tüm Çorumluları gururlandırdığını hatırlatan Vali Zülkif Dağlı, Türkiye 1. Ligi’nde sağlanan başarının, Çorum halkının psikolojini olumlu etkilediğini, birlikte sevinme ve Çorum’un bir değerine birlikte sahip çıkma bilincini oluşturduğunu, dolayısıyla, Çorum FK’ya elden gelen desteği vermeyi de görev bildiğini söyledi.